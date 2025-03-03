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Pınar Türker kimdir? Pınar Türker kaç yaşında, nereli? Pınar Türker hayatı ve biyografisi!

Pınar Türker kimdir? Pınar Türker kaç yaşında, nereli? Pınar Türker hayatı ve biyografisi!
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Gündeme dair yorumları ile dikkatleri çeken Pınar Türker izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Pınar Türker kaç yaşında, nereli? Pınar Türker hayatı ve biyografisi! Pınar Türker kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatleri çeken Pınar Türker hakkında araştırmalar yapılıyor. Pınar Türker kimdir? Pınar Türker kaç yaşında, nereli? Pınar Türker hayatı ve biyografisi!

PINAR TÜRKER KİMDİR?

ınar Türker, 1998 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun oldu.

Meslek hayatına 1998 tarihinde Yapı ve Kredi Bankası'nda MT olarak başlayan Pınar, iletişim alanında farklı sektörlerde 25 yılı aşkın deneyime sahiptir. Pınar, Nisan 2021'den bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştirak şirket olan Medya A.Ş.'nin Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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