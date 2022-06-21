Pınar Türenç kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Pınar Türenç'in hayatı ve biyografisi!

Pınar Türenç'in hayatı ve biyografisi merak edildi. Peki, Pınar Türenç kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, mesleği ve görevi ne, nerede çalışıyor? Tüm bilgiler haberimizde.

PINAR TÜRENÇ KİMDİR?

Pınar Türenç, 1954 senesinde Rize'de dünyaya geldi. Pınar Türenç, Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunudur.

Pınar Türenç doğum tarihi : 1954

Pınar Türenç kaç yaşında : 66 yaşında

Pınar Türenç mesleği ne : Gazeteci, Sunucu, Öğretim Görevlisi

Pınar Türenç nereli : Rize

Pınar Türenç, gazetecilik mesleğine Milliyet gazetesinde başlamıştır. Pınar Türenç, Avrupa Hareketi 2002 Girişim Grubu Üyesi, Rize Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi, KADER, Kadın Adayları Eğitme ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Üyesidir. Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın iş yeri baş temsilciliği görevlerinde yer aldı. Deprem ve afete hazırlık derneği kurucu üyeliği, Kızılay Şişli şube yönetim kurulu üyeliği görevlerini de yapmıştır. Ek olarak Türkiye Gazeteciler Sendikası'nın iş yeri baş temsilciliği görevlerinde de bulundu.

Pınar Türenç'in çok sayıda ödülü bulunmaktadır. Haziran 2013 yılında Basın Konseyi'nin başkanı olmuştur. Pınar Türenç, Marmara Üniversitesinde öğretim görevlisidir.

Pınar Türenç, sosyal medyayı aktif şekilde kullanmaktadır. Twitter'da 14 bin takipçisi bulunmaktadır.

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