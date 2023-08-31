Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ'un Bozcaada'da tanıştığı bir kadınla aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. İsmi geçen Pınar Şipaloğlu ise merak edildi. Arama motorlarında ise Pınar Şipaloğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Pınar Şipaloğlu instagram hesabı nedir? soruları aratıldı.

PINAR ŞİPALOĞLU KİMDİR?

Arzum Onan ile 27 yıllık evliliğini tek celsede bitiren Mehmet Aslantuğ'un Bozcaada'da tanıştığı bir kadınla aşk yaşamaya başladığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü. Söylentilerin ardından sosyal medya hesabından "Duyduğunuz dedikodular doğru. Bir küçük ada meselesi. Evet adada artık evim var ve evet Mehmet Aslantuğ evet yeter" yazılı bir paylaşım yapan Pınar Sipaloğlu isimli kadın dikkatleri üzerine çekti.

"BOŞANMAYI BEN DEĞİL ARZUM İSTEDİ"

2 gün önce Instagram hesabından bir video yayınlayarak boşanmasının ardından çıkan ihanet iddiasını kesin bir dille yalanlayan Mehmet Aslantuğ "Arzum yorulduğunu ve kendini bulmak istediğini söyleyerek, ayrı eve çıkmak istediğini söyledi. Sahiplendiğimi, üzerine titrediğimi zannettiğim belki de o titremede bunalttığımı görmediğim bu ilişkinin biricik kahramanına saygı duymak zorundaydım. Kolay olmadı, acı çektim, üzüldüm, aylar kelimeler bulmaya çalıştım... Ben terk eden taraf değilim. Yorgundu... Hiçbir şey yazıldığı çizildiği gibi değil. Sadece hukuken boşandıktan sonra yolları ayırmak istedim. Ben ona ihanet etmedim. Magazinin yazdığı gibi, ben biraz da para sahibi bir hanımefendinin, hayatımda yüzünü bile görmediğim birinin bendeki yeri dolayısıyla boşanmadım, boşanmayı da ben istemedim" demişti.