Pınar Sabancı Kimdir? Pınar Sabancı kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Pınar Sabancı, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Pınar Sabancı hakkında merak edilenler. Pınar Sabancı hayatı ve biyografisi. Pınar Sabancı kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Pınar Sabancı merak konusu oldu. İşte Pınar Sabancı hakkında merak edilen Pınar Sabancı kimdir, Pınar Sabancı hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

PINAR SABANCI KİMDİR?

Pınar Sabancı, YASA Holding Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi İlhan Sabancı'nın eşidir. Pınar Sabancı 42 yaşındadır. ABD'de üniversite okuyan Pınar Sabancı psikoloji bölümünden mezun olmuştur. Dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olan King's Collage'da master yapmaya karar verdiği haberlerle gündeme gelmiştir.