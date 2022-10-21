Basketbolseverlerin severek takip ettiği Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Sıkı sıkıya takip edilen Süper Lig maçlarından birisi de Pınar Karşıyaka - Tofaş maçı. Arama motorlarında Pınar Karşıyaka - Tofaş maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu aratılıyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Tofaş maçı hangi kanalda? Pınar Karşıyaka maçı nereden izlenir?

Pınar Karşıyaka - Tofaş maçı ne zaman, saat kaçta? sorusu basketbolseverler tarafından aratılıyor. Süper Lig'de oynanacak olan Pınar Karşıyaka - Tofaş maçının ne zaman olduğu ve hangi kanalda yayınlandığı merak edilenler arasında. Peki, Pınar Karşıyaka - Tofaş maçı ne zaman, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Tofaş maçı hangi kanalda?

PINAR KARŞIYAKA - TOFAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de oynanacak olan Pınar Karşıyaka - Tofaş maçı 21 Ekim tarihinde saat 19:00'da oynanacak.

PINAR KARŞIYAKA - TOFAŞ MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANIYOR?

Süper Lig'de oynanacak olan Pınar Karşıyaka - Tofaş maçı 21 Ekim tarihinde oynanırken beIN Sports Haber, Bein Sports 5, ekranlarından yayınlanacak.