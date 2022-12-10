Pınar Karşıyaka - Petkimspor maçı ne zaman? Pınar Karşıyaka - Petkimspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Petkimspor şifreli mi?

Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Pınar Karşıyaka - Petkimspor maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Pınar Karşıyaka - Petkimspor maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Pınar Karşıyaka - Petkimspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Pınar Karşıyaka - Petkimspor maçı ne zaman? Pınar Karşıyaka - Petkimspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

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PINAR KARŞIYAKA - PETKİMSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Pınar Karşıyaka - Petkimspor maçı 10 Aralık Cumartesi günü İzmir'de, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

PINAR KARŞIYAKA - PETKİMSPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

10 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Pınar Karşıyaka - Petkimspor karşılaşması saat 18:00'da Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.