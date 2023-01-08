Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece Basket maçı ne zaman? Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece Basket maçı ne zaman?

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PINAR KARŞIYAKA - BÜYÜKÇEKMECE BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece Basket maçı 8 Ocak Pazar günü İzmir'de, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

PINAR KARŞIYAKA - BÜYÜKÇEKMECE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

8 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek olan Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece Basket karşılaşması saat 13:00'da Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.