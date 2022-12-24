Pınar Karşıyaka - Bursaspor Basket maçı ne zaman? Pınar Karşıyaka - Bursaspor Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? şifreli mi?

Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Pınar Karşıyaka - Bursaspor Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Pınar Karşıyaka - Bursaspor Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Konu hakkında merak edilen bir diğer detay ise Pınar Karşıyaka - Bursaspor Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Sorusu oldu. Peki, Pınar Karşıyaka - Bursaspor Basket maçı ne zaman? Pınar Karşıyaka - Bursaspor Basket maçı hangi kanalda? şifrel

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PINAR KARŞIYAKA - BURSASPOR BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Pınar Karşıyaka - Bursaspor Basket maçı 24 Aralık Cumartesi günü İzmir'de, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

PINAR KARŞIYAKA - BURSASPOR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

24 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Pınar Karşıyaka - Bursaspor Basket karşılaşması saat 18:00'da Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.