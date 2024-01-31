Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı!

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PINAR KARŞIYAKA - BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

31 Ocak 2024 tarihinde Pınar Karşıyaka ile Beşiktaş arasındaki Basketbol Gençler Ligi maçı, Türkiye Basketbol Federasyonu'nun (TBF) resmi YouTube kanalı olan TBF TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Maç, Türkiye saatiyle 19:30'da başlayacak. TBF TV Youtube kanalı, internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir. Bu mücadeleyi izlemek isteyen basketbolseverler, TBF TV'nin belirttiği YouTube kanalını kullanabilirler. Maç, İzmir'de, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.