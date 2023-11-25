Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Beşiktaş Basket maçı ne zaman?

PINAR KARŞIYAKA - BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Pınar Karşıyaka ile Beşiktaş Emlakjet arasında gerçekleşecek Basketbol Süper Ligi maçı, 25 Kasım Cumartesi günü saat 18:00'de İzmir'de, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak.

PINAR KARŞIYAKA - BEŞİKTAŞ BASKET MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Pınar Karşıyaka ile Beşiktaş Emlakjet arasında gerçekleşecek Basketbol Süper Ligi maçı yayını için tercih edilebilecek kanallar arasında Bein Sports 5, beIN Sports Haber ve beIN Sports Tod TV bulunmaktadır. Bein Sports 5, Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanallar üzerinden şifreli bir şekilde izlenebilmektedir. Bein Sports Haber ise Digiturk 85, Kablo TV 223 numaralı kanallar üzerinden şifresiz olarak erişilebilir.