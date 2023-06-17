Basketbolseverler tarafından heyecanla beklenen karşılaşmalardan bir tanesi olan Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes Basket maçının yaklaşması ile birlikte birçok kişi Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes Basket maçı ne zaman? Sorusunu merak etmeye ve araştırmaya başladı. Peki, Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes Basket maçı ne zaman?

Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes Basket maçı ne zaman? Sorusu maçı izlemek isteyen kişiler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Maçı televizyon üzerinden izlemek isteyen kişiler ise Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes Basket maçı şifreli mi? Sorularını merak ediyor. Peki, Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes Basket maçı ne zaman?

PINAR KARŞIYAKA - ANADOLU EFES BASKET MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, İzmir'da, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen basketbolseverler BeIN Sports Haber, Bein Sports 5 kanalından canlı olarak izleyebilecek.

PINAR KARŞIYAKA - ANADOLU EFES BASKETMAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes Basket karşılaşması saat 18:00'da BeIN Sports Haber, Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve BeIN Sports Haber, Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.