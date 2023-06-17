Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes Basket maçı CANLI izle! Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes maçı canlı yayın! Pınar Karşıyaka maçı canlı izle!

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PINAR KARŞIYAKA - ANADOLU EFES BASKET MAÇI İZLE

Heyecanla beklenen Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, İzmir'da, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşmayı canlı olarak izlemek isteyen basketbolseverler BeIN Sports Haber, Bein Sports 5 kanalından canlı olarak izleyebilecek.

PINAR KARŞIYAKA - ANADOLU EFES BASKETMAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

17 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Pınar Karşıyaka - Anadolu Efes Basket karşılaşması saat 18:00'da BeIN Sports Haber, Bein Sports 5 kanalından canlı yayınlanacak ve BeIN Sports Haber, Bein Sports 5 kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.