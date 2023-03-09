Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu'nun kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu kimdir? Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu kaç yaşında, nereli? Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu hangi partiden?

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu'nun hayatını araştırıyor. Peki, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu kimdir? Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu kaç yaşında, nereli? Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu hangi partiden? Detaylar haberimizde.

PINAR KANDEMİR HACIBEKTAŞOĞLU KİMDİR?

1972 Yılında Ağrı'da doğdu. İlkokul 4.sınıfa kadar Ağrı 15 Nisan İlkokulunda okudu. Ailesi 10 kardeşiyle birlikte 1980 darbesi sonrası İstanbul'a taşındı. 1990 yılında ilk ve tek tercihi olan İstanbul Hukuk Fakültesini dereceye girerek kazandı. Avukat olan abisi ile kurduğu Kandemir Hukuk Burosunda 1995 yılından itibaren serbest avukat olarak çalışmakta. Evli ve 2 çocuk sahibi. 7 Haziran 2015 Genel Seçimleri Adalet ve Kalkınma Partisi 25. Dönem milletvekili adayıdır.