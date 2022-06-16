Pınar Eliçe kimdir? Pınar Eliçe kaç yaşında, nereli? Pınar Eliçe biyografisi!

Pınar Eliçe, konuk olarak katıldığı programlar ve açıklamalarıyla gündeme gelmeye devam etmekte. Peki, Pınar Eliçe kimdir? Pınar Eliçe kaç yaşında, nereli? Pınar Eliçe mesleği nedir? Pınar Eliçe eski eşi kim? Pınar Eliçe hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PINAR ELİÇE KİMDİR?

Aslen Yugoslavya doğumlu olan Pınar Eliçe, 1972 doğumlu ve şu sıralar yeniden sahne almaya hazırlanıyor. Umre'ye gitmesi ile konuşula Pınar Eliçe bir kez evlilik yaptı. 2008 yılında Çetin Çapan'dan boşandı ve bir oğlu var.

Bir zamanlar televizyon dünyasının en ünlü simalarından olan Pınar Eliçe 1972 yılında Yugoslavya'da dünyaya geldi. 1987 yılında O Bir Melekti, Son Gün Son Gece, Kuzgun ve Şeytan Sofrası gibi sinema ve dizi projelerinde yer aldı. 1997 yılında Duydun Mu, 2000 yılında Alabora ve 2008 yılında Olur mu Olur isimli albümleri ile müzik severler tarafından uzun süre takip edilmiştir.

Pınar Eliçe, 2008 yılında eşi Çetin Çapan'dan boşandıktan sonra kayıplara karışmıştı. Pınar Eliçe daha önce verdiği bir söyleşide mesleği bırakmasına dair şunları söylemişti: "Ben hiçbir zaman şöhretin esiri olmadım. Evliliğimde alışverişimi kendim yapıyordum. İnsanlar beni gördüklerinde yadırgıyorlardı. Evde tuvaletleri bile ben temizlerdim. Ev kadınlığı çok zor. Keşke bir işim olsaydı, sabah çıkıp akşam eve gelseydim."

Daha önce eski Esenyurt Belediye Başkanı Gürbüz Çapan'ın kardeşi Çetin Çapan ile bir evlilik gerçekleştirmiş bu evliliği 2007 yılında son bulmuştur. Bu evliliğinden bir kızı birde oğlu vardır. Televizyon dünyasında uzun süre dansları ve şarkıları ile gündemde kaldı.

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