Yargı dizisindeki Ceylin karakteriyle dikkatleri çeken Pınar Deniz'in aşk hayatı merak konusu oldu. Peki, Pınar Deniz sevgilisi kim? Pınar Deniz kiminle sevgili? İşte detaylar...

Son dönemlerde yer aldığı dizilerdeki oyunculuğu ve güzelliğiyle dikkatleri üstüne çeken Pınar Deniz'in aşk hayatı merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisindeki Ceylin rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Pınar Deniz'in bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Peki, Pınar Deniz sevgilisi kim? Pınar Deniz kiminle sevgili? Detaylar haberimizde...

PINAR DENİZ SEVGİLİSİ KİM?

Rol aldığı dizilerdeki başarılarıyla adından söz ettiren Pınar Deniz, hayranları tarafından farklı ünlü isimlerle yakıştırılıyordu. Güzel oyuncunun aşk hayatı kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisindeki Ceylin rolüyle dikkatleri çeken Pınar Deniz'in bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Melike Şahin'in konserine el ele gelen çift, aşklarını ilan ederek "Her şey güzel gidiyor" açıklamasını yaptı.

PINAR DENİZ KİMİNLE SEVGİLİ?

Ünlü oyuncu Pınar Deniz meslaktaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaktadır. Geçtiğimiz gün Instagram hesaplarından romantik pozlarını paylaşan ikiliye "Çok kalp" notunu düştü. Oyuncu çiftinin aşk dolu fotoğrafları kısa sürede sosyal medyada gündem olurken paylaşımlara yorum ve beğeni yağdı.