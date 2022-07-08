Pınar Deniz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz burcu ne? Pınar Deniz kim, hayatı ve biyografisi!

Pınar Deniz kimdir? Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde gösterdiği performansla adınsan sıkça söz ettiren Pınar Deniz'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz nereli? Pınar Deniz kaç yaşında? Pınar Deniz burcu ne? İşte, Pınar Deniz hayatı haberimizde...

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz 4 Kasım 1993, Adana doğumlu, Türk oyuncudur. Pınar Deniz, akrep burcudur.

Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı. 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında FOX'ta yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı Bir Deli Rüzgar dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yargı dizisinde Aşk 101'de birlikte rol aldığı Kaan Urgancıoğlu ile başrolleri paylaşmakta ve "Ceylin Erguvan" karakterini canlandırmaktadır.

PINAR DENİZ'İN SİNEMA FİLMLERİ

Sinema Yıl Yapım Rol Notlar 2017 Kardeşim Benim 2 Didem Başrol 2020 İnsanlar İkiye Ayrılır Ceren Başrol