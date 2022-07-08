Pınar Deniz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz burcu ne? Pınar Deniz kim, hayatı ve biyografisi! - Haberler

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Pınar Deniz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz burcu ne? Pınar Deniz kim, hayatı ve biyografisi!

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Pınar Deniz kimdir? Kaç yaşında, nereli? Pınar Deniz burcu ne? Pınar Deniz kim, hayatı ve biyografisi!

Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde gösterdiği performansla adınsan sıkça söz ettiren Pınar Deniz'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz nereli? Pınar Deniz kaç yaşında? Pınar Deniz burcu ne? İşte, Pınar Deniz hayatı!

Pınar Deniz kimdir? Yeni sezonda Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinde gösterdiği performansla adınsan sıkça söz ettiren Pınar Deniz'in kim olduğu merak konusu oldu. Peki, Pınar Deniz kimdir? Pınar Deniz nereli? Pınar Deniz kaç yaşında? Pınar Deniz burcu ne? İşte, Pınar Deniz hayatı haberimizde...

Pınar Deniz 4 Kasım 1993, Adana doğumlu, Türk oyuncudur. Pınar Deniz, akrep burcudur.

Arap kökenli bir ailenin çocuğu olarak 4 Kasım 1993'te Adana'da doğdu ve iki yaşından itibaren İstanbul, Tarabya'da büyüdü. İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünden mezun oldu. İlk oyunculuk deneyimini 2014 yılında Star TV'de yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı. Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın Yani adlı şarkısının klibinde oynadı. 2016-2018 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Yıldız karakterini canlandırdı. 2018 yılında FOX'ta yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı Bir Deli Rüzgar dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayınlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı. 2021 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanmaya başlayan Yargı dizisinde Aşk 101'de birlikte rol aldığı Kaan Urgancıoğlu ile başrolleri paylaşmakta ve "Ceylin Erguvan" karakterini canlandırmaktadır.

Sinema
Yıl Yapım Rol Notlar
2017 Kardeşim Benim 2 Didem Başrol
2020 İnsanlar İkiye Ayrılır Ceren Başrol

Televizyon
Yıl Yapım Rol Notlar Kanal
2014-2015 Sil Baştan Evrim Yardımcı oyuncu Star TV
2015 Beyaz Yalan Azra Yardımcı oyuncu Show TV
2016-2018 Vatanım Sensin Yıldız Başrol Kanal D
2018 Bir Deli Rüzgar Gökçe Yücel Başrol FOX
2020 Menajerimi Ara Kendisi Konuk oyuncu Star TV
2021 Kırmızı Oda Nazlı Gündoğan Konuk oyuncu TV8
2021-günümüz Yargı Ceylin Erguvan Başrol Kanal D
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