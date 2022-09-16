Geçtiğimiz haftalarda bir konsere el ele gelerek aşklarını ilan eden Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aşk hayatı merak konusu oldu. Peki, Pınar Deniz Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz Kaan Yıldırım ne zaman evleniyor?

Pınar Deniz'in bir süredir meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Geçtiğimiz günlerde Melike Şahin'in konserine el ele gelen çiftin aşklarını ilan etmeleri sonrasında aşk hayatları merak konusu oldu. Peki, Pınar Deniz Kaan Yıldırım evleniyor mu? Pınar Deniz Kaan Yıldırım ne zaman evleniyor? Detaylar haberimizde...

PINAR DENİZ KAAN YILDIRIM EVLENİYOR MU?

Rol aldığı dizilerdeki başarılarıyla adından söz ettiren Pınar Deniz, hayranları tarafından farklı ünlü isimlerle yakıştırılıyordu. Güzel oyuncunun aşk hayatı kullanıcılar tarafından merak konusu oldu. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisindeki Ceylin rolüyle dikkatleri çeken Pınar Deniz, geçtiğimiz günlerde meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşklarını ilan ettiler. Tiyatro oyunundan çıkarken görüntülenen ikili, "Çok iyi giden bir ilişkimiz var, çok da mutluyuz" diyerek yakın zamanda evlilik düşünmediklerini söyledi.