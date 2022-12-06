Yargı dizisinin başrol oyuncusu Pınar Deniz, Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan kısa bir süre sonra meslektaşı Kaan Yıldırım ile aşk yaşamaya başladı. 3 aydır aşk yaşayan ve sosyal medya hesaplarından ilişkilerini göz önünde yaşayan ikilinin ilişkisini bitirme kararı haberlerinin ardından sevenleri Pınar Deniz Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı? İşte detaylar...

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Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım aşkı gündeme bomba gibi düşmüştü. Aşklarını göz önünde yaşayan ve sık sık birlikte görüntülenen çift, sosyal medya hesaplarından da romantik pozlarını yayınlamayı ihmal etmiyordu. Şimdi ise ikilinin ilişkisinin devam edip etmediği merak ediliyor. Peki, Pınar Deniz Kaan Yıldırım ayrıldı mı? Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım neden ayrıldı?

PINAR DENİZ VE KAAN YILDIRIM AYRILDI MI?

3 ay önce aşk yaşamaya başlayan Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım çifti ayrılık kararı aldı. Kıskançlık krizine giren Yıldırım'ın davranışlarından rahatsız olan Deniz'in ilişkisini bitirdiği ileri sürüldü. 2. Sayfa'nın haberine göre, Pınar Deniz, sevgilisi Kaan Yıldırım'ın kıskançlıklarından bunalınca ilişkide büyük bir kriz çıktı. Deniz'in sosyal medya hesabından yayınladığı banyo pozundan rahatsız olan Yıldırım, kıskançlık krizine girince ikili yollarını ayırma kararı aldı.

Aşklarını göz önünde yaşayan ve sık sık birlikte görüntülenen çift, sosyal medya hesaplarından da romantik pozlarını yayınlamayı ihmal etmiyordu. Son olarak Instagram hesabından romantik pozlarını paylaşarak Deniz'in doğum gününü kutlayan yakışıklı oyuncu "Hep gül, hep gülelim. İyi ki varsın, nice yaşlara sevgilim" ifadelerini kullanmıştı.