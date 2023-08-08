Yargı dizisinin başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ederken evlilik haberleri ile gündeme geliyor. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ne zaman evleniyor ve Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz evleniyor mu merak ediliyor. Peki, Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ne zaman evleniyor? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz evleniyor mu?

Kaan Yıldırım, daha önce Hande Erçel'le gittiği müzeye bu sefer de Pınar Deniz'le gitti

Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ne zaman evleniyor ve Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz evleniyor mu gündeme geliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Yargı dizisinin başrol oyuncu Pınar Deniz ile başarılı oyuncu Kaan Yıldırım yaklaşık 1 yıldır aşk yaşıyor. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ne zaman evleniyor? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz evleniyor mu? sorularına yanıt aranıyor. Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım ne zaman evleniyor? Kaan Yıldırım ile Pınar Deniz evleniyor mu? Detaylar haberimizdedir…

PINAR DENİZ İLE KAAN YILDIRIM NE ZAMAN EVLENİYOR?

Deniz'in ardından bir paylaşımda ünlü oyuncu Kaan Yıldırım'dan geldi. Instagram hesabından Deniz'le çektirdiği fotoğrafları ve güzel oyuncunun yüzük taktığı parmağını gösterdiği bir pozu paylaşan Yıldırım, "Senin bana nasip olman, şahsi hayatımın en değer biçilmez talihidir" notunu düştü.

KAAN YILDIRIM İLE PINAR DENİZ EVLENİYOR MU?

Yargı dizisinin başrol oyuncuları Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'ın aşkı doludizgin devam ediyor. İkilinin Cambridge'de çekilmiş mutluluk gözyaşlarıyla dolu fotoğrafları ve birbirlerini etiketlemeleri, evlilik teklifi iddialarını güçlendirdi. Yıldırım'ın da bu iddiaları güçlendiren bir paylaşım yapması, hayranlarını heyecanlandırdı.