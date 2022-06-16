Pınar Bulut kimdir? Pınar Bulut kaç yaşında, nereli? Pınar Bulut biyografisi nedir?

Suskunlar, 20 Dakika ve Maral: En Güzel Hikayem gibi dizilerle birlikte İkimizin Yerine ve Cingöz Recai filmlerinin senaristliğini de üstlenen Oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Pınar Bulut kimdir? Pınar Bulut kaç yaşında, nereli? Pınar Bulut hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

PINAR BULUT KİMDİR?

Oyuncu Hakan Kurtaş ile aşk yaşayan Pınar Bulut, 1982 doğumlu Türk senarist.

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümü'nde okudu. Türk–İtalyan ilişkileri üzerine master yaptı. Bir süre çeviri yaptıktan sonra senaryo üzerinde çalışmaya başladı. Kerem Deren'le birlikte Ezel dizisinin senaryosunu yazdı ve ödüller kazandı.

Ayrıca Suskunlar, 20 Dakika ve Maral: En Güzel Hikayem gibi dizilerle birlikte İkimizin Yerine ve Cingöz Recai filmlerinin senaristliğini de üstlendi. 2019 yılından beri Mucize Doktor adlı dizinin senaristliğini yaptı. 2020 yılında vizyona giren Güzelliğin Portresi filminin de senaryosunu yazdı. Toy İstanbul'da senaryo yazarlığı atölyesinde dersler vermektedir.

SENARYOSUNU YAZDIĞI TELEVİZYON DİZİLERİ

Ezel (2009-2011)

Suskunlar (2012)

20 Dakika (2013)

Maral: En Güzel Hikayem (2014)

Racon (2015)

Yıldızlar Şahidim (2017)

Mucize Doktor (2019-2020)

Sen Çal Kapımı (2020-2021)

Şahmaran (2022-)

Dünyayla Benim Aramda (2022-)

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