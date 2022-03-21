Pınar Aydın kimdir? Pınar Aydın hayatı ve biyografisi! Pınar Aydın kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Pınar Aydın merak konusu oldu. İşte Pınar Aydın hakkında merak edilen Pınar Aydın kimdir, Pınar Aydın hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

PINAR AYDIN KİMDİR?

Doğum tarihi: 16 Temmuz 1981 40 yaşında Bursa Aydın, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunudur. Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği liseler arası müzik yarışmasında kız solist dalında Türkiye birinciliği ve ikinciliği olan Pınar, ayrıca amatör gruplarda solistlik yapmış. 5 kız kardeşten biri olan Pınar, mimar bir baba ve memur emeklisi bir annenin çocuğu. Aydın, gitar çalmakta ve resim yapmaktadır. 2004 yılında atv ve Kanal 1'de yayınlanmış olan müzik yarışma programı Akademi Türkiye'de üçüncü olmuştur. 2011 yılında "Dur Dedim" adlı bir albüm yayımlamıştır

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