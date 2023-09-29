Canan Karatay, yaptığı açıklamada, pilavın yüksek oranda karbonhidrat içerdiğini ve bu durumun saç dökülmesine neden olabileceğini söyledi. Peki, Pilav saç döker mi?

PİLAV SAÇ DÖKER Mİ?

Prof. Dr. Canan Karatay, , "Erkekler pilavı çok seviyor ama sürekli pilav yememeliler, tadı güzel olabilir ama saç dökülmesinin ana nedenidir. Çünkü pilavın içinde çok fazla karbonhidrat var. Karbonhidratlar kan şekerini hızla yükseltiyor ve bu da saç köklerini zayıflatıyor. Saç kökleri zayıflayınca da saç dökülmesi kaçınılmaz oluyor." ifadelerini kullandı.

Beslenme Uzmanı Prof. Dr. Timuçin Arslanoğlu, "Pirinç pilavı saç dökülmesine sebep olan bir yiyecek değildir. Saç dökülmesi çoğunlukla genetik faktörler, hormonal değişiklikler, sağlık sorunları, beslenme eksiklikleri veya stres gibi birçok faktörün bir sonucu olarak meydana gelir. Beslenme düzeninizdeki bazı besin maddelerini yeterli alamamak saç sağlığınızı etkileyebilir, ancak pilav yemenin doğrudan saç dökülmesiyle bağlantılı olduğunu söylemek pek doğru değildir." Dedi.