Pilaska tarifi! MasterChef Pilaska nasıl yapılır? (Pıraslı kek)

MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Pilaska hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Pilaska hazırladı. Peki, Pilaska nedir? Pilaska nasıl yapılır? Pilaska nedir?

Trakya mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Pilaska ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pilaska nasıl yapılır? Pilaska nedir? Pilaska nasıl yapılır, Pilaska yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Pilaska yapıldı, evde klasik Pilaska yapıldı! İşte en güzel Pilaska!

PİLASKA TARİFİ!

Hamuru için;

2 su bardağı mısır unu

1 su bardağı beyaz un

1.5 paket kabartma tozu

1 tatlı kaşığı tuz

3 yumurta

1 su bardağı yoğurt

1 su bardağı sıvı yağ

İç malzemesi için;,Karabiber

Kırmızıbiber

Az tuz

1 kg pırasa

3 kaşık zeytinyağ

Tuz

YAPILIŞI