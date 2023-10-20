Pilaska tarifi! MasterChef Pilaska nasıl yapılır? (Pıraslı kek)
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MasterChef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel Pilaska hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında Pilaska hazırladı. Peki, Pilaska nedir? Pilaska nasıl yapılır? Pilaska nedir?
Trakya mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif Pilaska ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, Pilaska nasıl yapılır? Pilaska nedir? Pilaska nasıl yapılır, Pilaska yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te Pilaska yapıldı, evde klasik Pilaska yapıldı! İşte en güzel Pilaska!
PİLASKA TARİFİ!
Hamuru için;
- 2 su bardağı mısır unu
- 1 su bardağı beyaz un
- 1.5 paket kabartma tozu
- 1 tatlı kaşığı tuz
- 3 yumurta
- 1 su bardağı yoğurt
- 1 su bardağı sıvı yağ
İç malzemesi için;,Karabiber
Kırmızıbiber
Az tuz
1 kg pırasa
3 kaşık zeytinyağ
Tuz
YAPILIŞI
- Önce pırasaları yıkayıp, ince ince doğruyoruz.Tencereye koyup, üzerine 3 kaşık zeytinyağ döküp, kavuruyoruz. Sararan pırasaların üzerine tuz ve baharatlarını ekleyip, ocaktan alıyoruz soğutuyoruz.
- Sonra hamuru için, yumurta, yağ, yoğurt çırpılır. Üzerine suyu süzülmüş pırasaları koyuyoruz. Unlarıda azar azar katıyoruz.
- Ardından kabartma tozu, tuz, ekleyip ne katı ne cıvık bir kek hamuru yapıyoruz. Yağlanmış tepsiye döküyoruz. Üzerine isteğe bağlı susam çörek otu serpebilirsiniz.
- Son olarak ısıtılmış 200 derecelik fırında kontrollü olarak pişiriyoruz. Afiyet olsun
Kaynak: Haberler.com / Gündem