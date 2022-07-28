Pilaki nedir, nasıl yapılır? Masterchef 28 Temmuz 2022 Pilaki tarifi! Pilaki için gerekli malzemeler nelerdir? Pilaki ne demek?

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Pilaki tarifi oldu. Peki en güzel Pilaki yemek tarifi nasıldır? Pilaki yemeği nasıl yapılır? Pilaki için gerekli malzemeler nelerdir?

PİLAKİ NEDİR?

Pilaki, Türk mutfağının zeytinyağlı (bu yüzden soğuk yenen), başlıca soslu yemeklerinden birkaçına verilen isimdir. En bilineni "Barbunya Pilaki"nin içinde ana malzeme olarak benekli kuru hali kullanılan bir çeşit fasulye olan barbunyadır. "Balık Pilaki" ise yazın Levrek, kışın palamut veya uskumru ile yapılır.

Zeytinyağında pembeleştirilmiş ince kıyım baş soğan ve sarımsak, pilakinin sosunun tadını, domates salçası ise rengini ve ekşiliğini sağlar. Bir gün önceden ıslatılıp haşlanmış, süzülmüş, ve sosun içinde yavaş ateşte, veya 180 derece fırında pişirilmiş barbunya fasulyesi ya da "Balık Pilaki"de halka kesimi balık yemeğin esas kısmıdır. Küp kesilmiş ve fasulyenin yanı sıra pişirilen patates, havuç, kereviz, gibi şeyler çeşni katar. Tuz, ve bazen şeker, pişirirken tat için katılır. Yemek soğutulduktan sonra üstünde limon, maydanoz ve sızma zeytinyağı ile servis edilir.

Osmanlı Mutfağındaki Pilaki Çeşitleri

Melceü't-Tabbâhîn

Basılı ilk yemek kitabı Melceü't-Tabbâhîn'de çeşitli pilaki tarifleri vardır. Bunlar: Dana pilakisi, kefal balığı pilakisi, yağsız uskumru pilakisi, diğer balık pilakisi, istiridye pilakisidir.

Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası

Mükemmel ve Mufassal Aş Ustası yemek kitabında çok çeşitli pilaki tarifleri vardır. Bunlar: Uskumru pilakisi, midye pilakisi , palamut pilakisi, mantar pilakisi, domates pilakisi, fasulye pilakisi, diğer çeşit fasulye pilakisi, türlü sebze pilakisidir.

BARBUNYA PİLAKİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

300 gram barbunya (ayıklanmış olarak)

1 adet havuç

2 adet orta boy patates

1 adet soğan

3 diş sarımsak

2 adet domates

1 yemek kaşığı domates salçası

1/2 çay bardağı zeytinyağı

2 su bardağı sıcak su

1 çay kaşığı tuz

1 adet kesme şeker

1/2 tutam maydanoz(süslemek için)

BARBUNYA PİLAKİ TARİFİ, NASIL YAPILIR?

Tencerenizi ocağa alın ve ısıtın.

Zeytinyağını ve rendelediğiniz soğanları ekleyip hafif kavurun.

Salçayı ilave edin ve kavurmaya devam edin.

Havuç ve patatesi ilave edip kavurmaya devam edin.

Sarımsağı ince dilimleyin ve tencereye ekleyip çevirin.

İnce yemeklik doğradığınız domatesi ekleyin ve karıştırın.

Harcınız helmelenmeye başlarken barbunyalarınızı içerisine alın.

Tuz, karabiber, toz şeker ve suyunu ekleyip karıştırın.

Ardından defne yaprağını ilave edin ve kapağını kapatıp 30 – 40 dakika pişirin.

Her 10 dakikada 1 kapağını açın ve bir tur karıştırın.

Piştikten sonra kapağını açın ve zeytinyağını ilave edip kapağını kapatıp soğumaya bırakın.

Soğuyan barbunya pilakinizi servis edeceğiniz tabağa alın ve üzerine maydanoz serperek servis edin.

Not: Barbunyanızı derin dondurucudan çıkarttıysanız kaynar suya alın ve 5 – 10 dakika bekletin.