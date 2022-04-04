Piksel oyunu nasıl oynanır? Popüler sosyal medya sitesi Reddit'te tekrardan aktif olan Place adlı piksel boyama etkinliği, tüm dünyada oldukça fazla ilgi gördü. Kullanıcılar tarafından piksellerle boyanan Türk bayrağına zarar gelmemesi için yüzbinlerce kişi ekran başında nöbet tuttu. Peki, Piksel oyunu Reddit r/place nedir, nasıl oynanır? İşte detaylar...

PİKSEL OYUNU REDDİT R PLACE NEDİR?

Place, sosyal ağ sitesi Reddit'te 1 Nisan 2017'de başlatılmış ve 3 gün sürmüş bir proje ve sosyal deneydir. Proje, Nisan 2022'de yeniden kullanıma açılmıştır. Place, kayıtlı kullanıcıların 16 renkli bir paletten tek bir pikselin rengini değiştirebilecekleri, r/place adlı bir subreddit'te bulunmaktadır. Her 5 ila 20 dakika arasında bir piksel koyulmasına izin vardır.

2017 deneyi, Reddit yönetimi tarafından 72 saat sonra, 4 Nisan 2017'de sonlandırıldı. 1 milyondan fazla kullanıcı tuvali düzenledi ve toplamda yaklaşık 16 milyon piksel yerleştirdi. Deney sona erdiğinde 90.000'den fazla kullanıcı aktif olarak Place'de düzenleme yapmıştı. Deney, Reddit ve İnternet kültürünü temsil etmesi nedeniyle takdir edildi.

28 Mart 2022'de Place'in yeniden açılacağı duyuruldu. 1 Nisan 2022'de yeniden açıldı ve 3 gün sürmesi planlanıyor.

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