Pideli köfte tarifi! MasterChef pideli köfte nasıl yapılır?

Bursa mutfağı lezzetleri sevenlerin mutlaka denemesi gereken bir tarif pideli köfte ağızda dağılan kıvamı ile özel bir lezzet seçeneği olarak öne çıkıyor. Peki, pideli köfte nasıl yapılır? pideli köfte nedir? pideli köfte nasıl yapılır, pideli köfte yapılırken nelere dikkat edilir? MasterChef'te pideli köfte yapıldı, evde klasik pideli köfte yapıldı! İşte en güzel pideli köfte!

Masterchef Türkiye yeni bölümde yarışmacılar en güzel pideli köfte hazırlamak için yarıştı. İzleyiciler de kendi mutfaklarında pideli köfte hazırladı. Peki, pideli köfte nedir? pideli köfte nasıl yapılır? pideli köfte nedir?

PİDELİ KÖFTE TARİFİ!

Bursa merkez Kayhan mahallesinde pideli köfte satan dükkanlarda yapılmaktadır.

Pideli Köfte Malzemeleri Nelerdir

500 g kıyma

3 adet kebaplık küçük pide

250 g tereyağı

250 g yoğurt

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Domates salçası

Pideli Köfte Nasıl Yapılır

Kıyma ekmek ile makinede çekilerek buzdolabında bir gün bekletilir. Ertesi gün kimyon ve karabiber ile yoğrularak köfte hamuru hazırlanır. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yassı köfteler yapılır. Izgarada veya kömür ateşinde köfteler kızartılır. Aynı ızgarada yada mangalda pideler de kızartılarak küp şeklinde doğranır ve servis tabağına yerleştirilir. Pidelerin üzerine kızarmış köfteler, tabağın kenarına yoğurt konur, köftelerin üzerine salçalı sos ve kızgın tereyağı ilave edildikten sonra servis yapılır.