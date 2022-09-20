Pideli Köfte tarifi! Masterchef Pideli Köfte nedir, nasıl yapılır? Pideli Köfte gerekli malzemeler nelerdir? Pideli Köfte hangi yöreye ait?

Masterchef 20 Eylül yarışmasında şefler tarafından Pideli Köfte yapılması istendi. Peki Masterchef Pideli Köfte nasıl yapılır? Pideli Köfte için gerekli malzemeler nelerdir? Pideli Köfte yemek tarifi! Pideli Köfte nasıl yapılır? Pideli Köfte yemek tarifi haberimizde...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapıldı. Seyircilerin en merak ettiği konu Pideli Köfte tarifi oldu. Peki en güzel Pideli Köfte yemek tarifi nasıldır? Pideli Köfte yemeği nasıl yapılır? Pideli Köfte için gerekli malzemeler nelerdir? Pideli Köfte nasıl yapılır? Pideli Köfte için gerekenler neler?

PİDELİ KÖFTE İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?

500 g kıyma

3 adet kebaplık küçük pide

250 g tereyağı

250 g yoğurt

1 çay kaşığı kimyon

1 çay kaşığı karabiber

Tuz

Domates salçası

PİDELİ KÖFTE NASIL YAPILIR? PİDELİ KÖFTE TARİFİ

Kıyma ekmek ile makinede çekilerek buzdolabında bir gün bekletilir. Ertesi gün kimyon ve karabiber ile yoğrularak köfte hamuru hazırlanır. Hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar koparılarak yassı köfteler yapılır. Izgarada veya kömür ateşinde köfteler kızartılır. Aynı ızgarada yada mangalda pideler de kızartılarak küp şeklinde doğranır ve servis tabağına yerleştirilir. Pidelerin üzerine kızarmış köfteler, tabağın kenarına yoğurt konur, köftelerin üzerine salçalı sos ve kızgın tereyağı ilave edildikten sonra servis yapılır.

PİDELİ KÖFTE HANGİ YÖREYE AİT?

Pideli Köfte Bursa yöresine ait bir yemektir.