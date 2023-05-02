Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de PİAR oldu. Peki, PİAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? PİAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, PİAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? PİAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

PİAR SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?

PİAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? PİAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de PİAR oldu. Peki, PİAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? PİAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, PİAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? PİAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?

PİAR SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?

2019 Haziran İstanbul Yerel Seçim

PİAR ANKET SONUCU

Yıldırım: %47.6

İmamoğlu: %51.5

GERÇEK SONUÇ

Yıldırım: %44.99

İmamoğlu: %54.21

2019 Ankara Yerel Seçim

PİAR ANKET SONUCU

Özhaseki: %44.6

Yavaş: %54.1

GERÇEK SONUÇ

Özhaseki: %47.13

Yavaş: %50.93

2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi

PİAR ANKET SONUCU

Erdoğan: %39.7

İnce: %26

GERÇEK SONUÇ

Erdoğan: %52.59

İnce: %30.64

2018 Genel Seçim

PİAR ANKET SONUCU

Cumhur: %43.1

Millet: %42.1

HDP: %14.1

GERÇEK SONUÇ

Cumhur: %53.7

Millet: %33.9

HDP: %11.7