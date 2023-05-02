PİAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? PİAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
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Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de PİAR oldu. Peki, PİAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? PİAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, PİAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? PİAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
PİAR SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?
PİAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? PİAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
Anket araştırmaları seçim gündeminin en çok konuşulan konuları arasında yer alırken anket verileri herkesçe yakından takip ediliyor. En çok merak edilen anket firmalarından biri de PİAR oldu. Peki, PİAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? PİAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
Seçim yaklaştıkça anket firmalarının paylaştığı anketler ilgi odağı oluyor ve anketler sonuçları analiz ediliyor. Bunun yanında anket firmalarının güvenilir olup olmadığı da araştırılıyor. Peki, PİAR seçim sonuçlarını doğru tahmin ediyor mu? PİAR anket sonuçları güvenilir mi, geçmiş seçimlerde tahminleri tuttu mu?
PİAR SEÇİM SONUÇLARINI DOĞRU TAHMİN EDİYOR MU?
2019 Haziran İstanbul Yerel Seçim
PİAR ANKET SONUCU
Yıldırım: %47.6
İmamoğlu: %51.5
GERÇEK SONUÇ
Yıldırım: %44.99
İmamoğlu: %54.21
2019 Ankara Yerel Seçim
PİAR ANKET SONUCU
Özhaseki: %44.6
Yavaş: %54.1
GERÇEK SONUÇ
Özhaseki: %47.13
Yavaş: %50.93
2018 Cumhurbaşkanlığı Seçimi
PİAR ANKET SONUCU
Erdoğan: %39.7
İnce: %26
GERÇEK SONUÇ
Erdoğan: %52.59
İnce: %30.64
2018 Genel Seçim
PİAR ANKET SONUCU
Cumhur: %43.1
Millet: %42.1
HDP: %14.1
GERÇEK SONUÇ
Cumhur: %53.7
Millet: %33.9
HDP: %11.7