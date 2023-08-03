(Pi sayısının 3,14'ten sonraki ilk dört basamağı nasıldır...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? 50 Bin TL'lik soru ve cevabı ne?
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3 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Pi sayısının 3,14'ten sonraki ilk dört basamağı nasıldır?...) Kim Milyoner Olmak İster 3 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Pi sayısının 3,14'ten sonraki ilk dört basamağı nasıldır?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 3 AĞUSTOS PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU
Pi sayısının 3,14'ten sonraki ilk dört basamağı nasıldır?
A-) 1071
B-) 1453
C-) 1592
D-) 1789
Doğru Cevap : C şıkkı