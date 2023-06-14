Pi'nin Yaşamı, 2012 ABD macera-drama filmidir. Film 11 dalda Akademi Ödülü'ne aday gösterilmiştir. Pi'nin Yaşamı filminin gerçek hikayesi merak konusu oldu. Kullanıcılar tarafından filmin konusu araştırılıyor. Peki, Pi'nin Yaşamı gerçek hayat hikayesi mi? Pi'nin Yaşamı konusu ne? Pi'nin Yaşamı ne anlatıyor? Detaylar haberimizde...

Pİ'NİN YAŞAMI KONUSU NEDİR?

Ülkelerinden ayrılan ve beraberlerinde hayvanat bahçesindeki hayvanlarını da götüren Pi ve ailesi gemi yolculuğu yaparken fırtınaya yakalanırlar ve bindikleri gemi batar. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hint bir çocuktan oluşmaktadır. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Pi bir filikanın içinde denizde 227 gün hayatta kalma mücadelesi verir.

Pİ'NİN YAŞAMI OYUNCU KADROSU!

Suraj Sharma

Irrfan Khan

Tabu

Adil Hussain

Gerard Depardieu

Rafe Spall