ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Oktay Kaynarca'nın sunumu ile yayınlanan yarışmada Pi'nin Yaşamı filminin yönetmeni kimdir? sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı nedir?

BATAN BİR GEMİDEN KURTULAN VE BİR BENGAL KAPLANIYLA AYNI FİLİKADA HAYATTA KALMAYA ÇALIŞAN BİR GENCİN HİKÂYESİNİN ANLATILDIĞI 2012 YAPIMI "Pİ'NİN YAŞAMI" FİLMİNİN YÖNETMENİ KİMDİR?

A: Ang Lee

C: Wes Anderson

B: Christopher Nolan

D: Pedro Almodóvar

Cevap: A