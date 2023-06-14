Pi'nin Yaşamı filmi nasıl bitiyor? Pi'nin Yaşamı final sahnesi İZLE! Pi'nin Yaşamı sonunda ne oluyor?

Yaşar Usta ve evlilik çağındaki kızlarının komik öyküsünü anlatan türk filmidir. Pi'nin Yaşamı filminin sonu merak konusu oldu. Konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkat çeken filminin final sahnesi araştırılıyor. Pi'nin Yaşamı filminin nasıl biteceği merak konusu oldu. Peki, Pi'nin Yaşamı filmi nasıl bitiyor? Pi'nin Yaşamı sonunda ne oluyor? İşte, Pi'nin Yaşamı final sahnesi!

Pİ'NİN YAŞAMI OYUNCU KADROSU!

Suraj Sharma - "Pi" Patel, yaş 16

Irrfan Khan - Pi, yetişkin

Ayush Tandon - Pi, yaş 11/12

Gautam Belur - Pi, yaş 5

Gita Patel - Pi'nin annesi

Adil Hussain - Santosh Patel, Pi'nin babası

Gérard Depardieu - Aşçı

Po-Chieh Wang - Tayvanlı denizci

Shravanthi Sainath - Anandi, Pi'nin gençlik aşkı

Pİ'NİN YAŞAMI FİLMİ NASIL BİTİYOR?

Ülkelerinden ayrılan ve beraberlerinde hayvanat bahçesindeki hayvanlarını da götüren Pi ve ailesi gemi yolculuğu yaparken fırtınaya yakalanırlar ve bindikleri gemi batar. Sandalın hayatta kalmayı başarabilen mürettebatı ise bir sırtlan, kırık bacaklı bir zebra, bir orangutan, Richard Parker adında üç yüz kiloluk bir Bengal kaplanı ve Pi adlı 16 yaşında Hint bir çocuktan oluşmaktadır. Pi, kurtuluş yok gibi görünen bu okyanusta zayıf bir sandalda yanındaki hayvanlarla birlikte hayatta kalma savaşı verir ve keskin zekası ve zooloji bilgisiyle besin zincirine kurban gitmez. Pi bir filikanın içinde denizde 227 gün hayatta kalma mücadelesi verir. Ve sonunda kurtulur.