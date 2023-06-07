Phaselis'teki halk plajı projeleri için yürütmeyi durdurma kararı

Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun proje iznine karşı yürütmeyi durdurma veren mahkeme, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ihale ve projesine karşı açılan davada da yürütmeyi durdurma kararı verdi. Antik Likya Kenti Phaselis'teki Bostanlık ve Alacasu koylarında yapımı büyük ölçüde tamamlanan halk plajları için verilen kararlar, çevre örgütleri ve meslek odalarının iptal talepleri üzerine alındı.

ANTİK Likya Kenti Phaselis'teki Bostanlık ve Alacasu koylarında yapımı büyük ölçüde tamamlanan halk plajları için Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun proje iznine karşı yürütmeyi durdurma veren mahkeme, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ihale ve projesine karşı açılan davada da yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde antik Likya kenti Phaselis'in sınırları içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü'nün ihalesini alan özel şirket, 1'inci Derece Arkeolojik Sit Alanı niteliğindeki Alacasu ve Bostanlık koylarında iki halk plajı projesi inşasına başladı. Şubat ayındaki inşa çalışmalarına karşı bazı çevre örgütleri ve meslek odaları, içerisinde büfe, kafe, tuvalet gibi ünitelerin bulunduğu iki halk plajı projesinin iptalini istedi.

Mimarlar Odası Antalya Şube yönetimi adına yapılan açıklamada ayrıca Antalya 3'üncü İdare Mahkemesi'nin kurul iznine karşı verdiği yürütmeyi durdurma kararı ile ihalenin iptali için açılan davada Ankara 11'inci İdare Mahkemesi'nin verdiği yürütmeyi durdurma kararına işaret edilerek, ihalenin iptaline yönelik kararın beklendiği de belirtildi.