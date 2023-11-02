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PFDK, İsmail Kartal'ın cezasını sildi

PFDK, Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın Pendikspor maçı sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle sevk edildiği disiplin kurulunda, herhangi bir disiplin ihlalinin oluşmadığı sonucuna vardı. Kartal, Trabzonspor maçında takımın başında yer alacak.