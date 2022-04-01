Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı - Haberler

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Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kolsuz - Genel
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Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Cami'nde ilk teravih namazı kılındı.

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

ŞANLIURFA - Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Balıklıgöl yerleşkesinde bulunan Dergah Cami'nde ilk teravih namazı kılındı.

Teravih namazı için Balıklıgöl yerleşkesine gelen yüzlerce vatandaş, başta Dergah Camisi olmak üzere yerleşkedeki camilerde abdest aldı. Ezanın okunmasıyla ilk teravih namazı eda edildi. Vatandaşlar ilk teravih namazına yoğun ilgi gösterdi. İlk teravih namazını kılan vatandaşlardan Mustafa Keşküş, "İlk teravih namazını kıldık. İnşallah Allah tamamını daim etsin. Diğer illere de nasip etsin inşallah. Geçen yıl koronadan dolayı yoktu. Bu yıl inşallah daha güzel olur" ifadelerini kullandı.

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

Peygamberler şehri Şanlıurfa'da ilk teravih namazı kılındı

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Genel

Genel, Yerel, Haberler

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