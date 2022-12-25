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Pevrul Kavlak kimdir? Pevrul Kavlak kaç yaşında, mesleği ne? Pevrul Kavlak hayatı ve biyografisi!

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Pevrul Kavlak kimdir? Pevrul Kavlak kaç yaşında, mesleği ne? Pevrul Kavlak hayatı ve biyografisi!

Son zamanlarda gündeme gelen haberlerin ardından merak edilen isimler arasında Pevrul Kavlak bulunuyor. Pevrul Kavlak kimdir? Pevrul Kavlak kaç yaşında, mesleği ne? soruları başta olmak üzere birçok detay merak konusu haline geldi. Peki, Pevrul Kavlak kimdir? Pevrul Kavlak kaç yaşında, mesleği ne? Pevrul Kavlak hayatı ve biyografisi!

Evli ve 2 çocuk babası olan Pevrul Kavlak'ın 2012 yılında çıkan "Sosyal Sendikacılık" adlı bir kitabı bulunmaktadır. Bu haberimizde merak eden vatandaşlarımız için Pevrul Kavlak kimdir? Pevrul Kavlak kaç yaşında, mesleği ne? sorularını yanıtladık. Peki, Pevrul Kavlak kimdir? Pevrul Kavlak kaç yaşında, mesleği ne? Pevrul Kavlak hayatı ve biyografisi!

PEVRUL KAVLAK KİMDİR?

Pevrul Kavlak, 1962 yılında Kırıkkale'de dünyaya geldi. MKE Silah Fabrikası'nda işçiyken Çerkezköy'de sendikacılık hayatına atıldı ve 2002 yılında Türk Metal Sendikası'nın Genel Sekreterliği görevine getirildi. 2009 yılında Türk Metal Sendikası Genel Başkanı olarak seçilen Kavlak halihazırda Türk-İş Genel Sekreterliği görevini yürütmekte; aynı zamanda Uluslararası Avrasya Metal İşçileri Federasyonu Genel Başkanlığı görevini de yürütmektedir. Çalışanların kıdem tazminatının fona devredilmek istenmesine karşı duruşuyla tanınmaktadır.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

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