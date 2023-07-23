Peugeot, Yenilenen 3008'in Kamuflajlı Lansmanını Gerçekleştiriyor

Peugeot, yenilenen 3008 modelini farklı bir lansman anlayışıyla kamuflajlı olarak sergileyerek, Peugeot tutkunlarını sürece dahil ediyor. Yeni 3008'in prototiplerinde kullanılacak kamuflajlar, Peugeot severlerin oylarıyla belirlendi ve üretildi. Kamuflajlı araçlar Avrupa yollarında test edilecek ve fotoğrafını çeken herkesin paylaşabileceği bir etkinlik düzenlenecek. Ayrıca basın test sürüşlerinde yeni 3008'i denemek üzere davet edilecek 6 talihli belirlenecek.

Peugeot, yenilenen 3008'in farklı bir lansman anlayışı ile kamuflajlı olarak sergileyerek, Peugeot tutkunlarını da sürece dahil ediyor.

Peugeot, mayıs ayında başlayan operasyonun ilk aşamasında yeni 3008'in prototiplerinde kullanacağı yeni kamuflajları sosyal ağlarında oylamaya sundu. Haziran ayı boyunca markanın çeşitli sosyal ağlarında binlerce oy kullanıldı ve üç kamuflaj teması seçildi. Bunlar; Sokak Sanatı, Görsel Sanat ve Prototip temaları olarak belirlendi.

Peugeot severlerin seçtiği bu kamuflajlar haziran ayında üretildi ve bu yaz Avrupa yollarında son geliştirme testleri yapılacak olan yeni Peugeot 3008'lere uygulandı. Bu süre boyunca #CAMOCATCH CHALLENGE, bu kamuflajlı Peugeot 3008'lerden birini görme şansına sahip olan herkesi, 15 Temmuz ile 15 Ağustos tarihleri arasında fotoğrafını çekmeye (güvenlik kurallarına uygun olarak) ve kişisel sosyal ağlarında (Facebook ve Instagram) paylaşmaya davet ediyor. Elbette #CAMOCATCH ve @Peugeot etiketlerinin de eklenmesi gerekiyor. Tüm kamuflajlı 3008'lerin bir QR Kodu da bulunuyor. Bu sayede takipçiler #CAMOCATCH operasyon web sayfasına erişmek için QR Kodu tarayabiliyor.

Peugeot, dünya prömiyeri ardından yapılacak basın test sürüşlerinde yeni 3008'i denemek üzere özel olarak davet edilecek 6 talihli belirlemek için de başvurular arasından (Kişi başına yalnızca bir başvuru) bir çekiliş yapacak. Peugeot, eylül ayında yeni 3008'in üzerindeki sır perdesini yani kamuflajı kaldıracak.

>