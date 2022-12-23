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Peugeot yeni marka manifestosunu filmle tanıttı

Otomobil Haberleri

Peugeot yeni marka manifestosunu filmle tanıttı

Peugeot, yeni amiral gemisi 408’in yer aldığı reklam filminde yeni marka manifestosu The Language of Attraction’ı tanıttı.

Peugeot, yeni amiral gemisi 408'in yer aldığı reklam filminde yeni marka manifestosu The Language of Attraction'ı tanıttı.

Yeni marka manifestosu, markanın rönesansını; "Göz Alıcılık", "Duygu" ve "Mükemmellik" olmak üzere üç marka değerinin birleşimi olan The Language of Attraction aracılığıyla ifade ediyor. Aslanlı markanın "Göz Alıcılığı"nın yeni yorumu, Amerikan kreatif ajansı Doner tarafından hayata geçirildi.

Bu manifesto, önce İngiltere'de, ardından Fransa'da gösterilen bir reklam filminde ortaya çıktı. Söz konusu reklam filmi, Aralık sonundan itibaren ise Avrupa ülkelerinde ana akım televizyon kanallarında ve dijital kanallarda gösterime girecek.

Kaynak: Carmedya.com / Otomobil

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