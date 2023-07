Peugeot, Under The Pole programının resmi tedarikçisi oldu

Peugeot, Fransa'da kurulan Under The Pole programının resmi tedarikçisi oldu. Programa gerekli ekipmanları taşımak için iki Boxer ticari araç sağlanacak.

Peugeot, 2008 yılında Fransa'nın Concarneau kentinde Ghislain Bardout ve Emmanuelle Perie-Bardout tarafından kurulan Under The Pole programının resmi tedarikçisi oldu.

Bilimsel bilgiyi okyanusların korunması için kullanan Under The Pole programına, çeşitli görevleri yerine getirmek için gerekli tüm ekipmanları taşımak üzere iki Boxer ticari araç, Peugeot tarafından sağlanıyor. Under The Pole ekibi üyeleri, 29 Haziran 2023 tarihindeki ortaklık başlangıcında, gelecek seferlerde ekipmanlarını taşımak üzere kullanacakları iki adet Peugeot Boxer'ı teslim aldı.

İlk Peugeot Boxer, tüplü dalış teknesini çekmek ve programın çeşitli görevleri için gerekli çok sayıda ekipmanı taşımak için kullanılacak. İkinci araç, okul çağındaki çocuklar ve halk arasında okyanus bilincini artırma eylemleri için Under The Pole Eğitim Karavanı'nı Fransa genelinde çekmek için kullanılacak.

Under The Pole'un 3 görevi

Under The Pole, dünya genelinde bilimsel olarak okyanusların keşfine odaklanan, özellikle kutup veya izole bölgelerde yenilikçi keşif gezileri düzenliyor. Özellikle, 30 ila 200 metre derinliğindeki mezopotik bölgelerin deniz hayvanı ormanlarını ve bunların deniz ekosisteminin işleyişindeki kilit rolünü araştıran Deeplife programı aracılığıyla, bilimsel araştırmalar destekleniyor. Bilginin tam anlamını, ancak paylaşıldığı takdirde alacağı inancına dayanarak farkındalığı artırmak ve okyanusları korumak için çalışmalar sürdürülüyor.

Peugeot'nun çevreci programı

Peugeot'da çevreci plan doğrultusunda 2038 yılına kadar net 0 karbon hedefini koruyor. Peugeot ürünlerinin elektrikliye geçişi için açık bir yol haritasıyla başlayan tutku, ilerleyen yıllarda belirli yenilikleri barındırıyor. Bu çerçevede 2023 yılında ürün gamındaki tüm modellerin elektriklenmesi, 2025 yılında tamamen elektrikli ürün gamı sunulması ve 2030 yılında Avrupa'da satılan Peugeot'ların tamamının tamamen elektrikli olması hedefleniyor.

2038 yılına kadar net 0 karbon olma planı, Peugeot modellerinin tamamen elektrikliye geçişinin çok daha ötesine geçiyor ve ayrıca aşağıdakiler de hesaba katılıyor:

Bir sonraki keşif gezisinin Nisan 2024'te yapılması planlanıyor. İki ortağın web sitesi (www.Peugeot.fr, www.underthepole.org) ve sosyal ağları üzerinden bu heyecan verici maceraya ve sonraki maceralara erişmek de mümkün.