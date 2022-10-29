Peugeot Türkiye'ye Yeni Satış Direktörü
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Stellantis, Türkiye yapılanmasını kuvvetlendirmeye devam ediyor.
Stellantis, Türkiye yapılanmasını kuvvetlendirmeye devam ediyor. Dare Forward 2030 (2030'a Cesaretle) stratejik plan hedefleriyle büyümesini sürdüren grupta, Gülin Reyhanoğlu'nun Peugeot Türkiye Genel Müdürü olarak atanmasının ardından Satış Direktörlüğü görevine Efe Tunalıoğlu getirildi.
Koç Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Efe Tunalıoğlu, Stellantis çatısı altında göreve başlamadan önce 9 seneyi aşkın süre Toyota Türkiye bünyesinde satışla ilgili çeşitli yöneticilik görevlerinde yer aldı. Kariyerinin ilk dönemlerinde Hyundai Assan ve Mercedes – Benz Türkiye gibi şirketlerde de çalışan Tunalıoğlu, Ekim 2022 tarihi itibarıyla Stellantis Türkiye çatısı altındaki yeni görevine başladı.