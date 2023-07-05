Peugeot Türkiye, Temmuz Ayında Kampanyalar Sunuyor

Peugeot Türkiye, temmuzda binek ve ticari araç ürün yelpazesi için çeşitli kampanyalar sunuyor. Temmuz boyunca sürecek kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408 ve 508 modellerinde uygun oranlı kredi seçenekleri sunuluyor.

Peugeot Türkiye, temmuzda binek ve ticari araç ürün yelpazesi için çeşitli kampanyalar sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot Türkiye, temmuzda özgün tasarımları, yenilikçi teknolojileri ve üstün sürüş özellikleriyle binek otomobil ve ticari araç ürün yelpazesi için kampanya seçeneklerini otomobilseverlerle buluşturuyor.

Temmuz boyunca sürecek kampanyalar kapsamında SUV 2008, SUV 3008, SUV 5008, 208, 308, yeni 408 ve 508 modellerinde uygun oranlı kredi seçenekleri sunuluyor. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından Türkiye'de "Yılın Tasarımı" ödülünü kazanan, Peugeot'nun C segmentinde SUV kodlarıyla, göz alıcı tasarımı ve yenilikçi yaklaşımıyla dikkati çeken fastback tasarımlı yeni modeli 408, 150 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor.

Peugeot'nun hatchback sınıfındaki temsilcisi 308, 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkanıyla showroomlarda yeni sahiplerini bekliyor. SUV ailesinin üyelerinden Peugeot SUV 2008 modeline sahip olmak isteyenler için de 100 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi kampanyaları sunuluyor.

Peugeot 2008'in yüzde 100 elektrikli versiyonu e-2008 ise 100 bin TL için 12 ay vade ve yüzde 1,99 faizli kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor. Özgün tasarımı, üstün sürüş konforu ve zengin donanımıyla SUV 3008 modeline sahip olmak isteyenler, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi kampanyalarından yararlanabiliyorlar.

7 kişilik oturma kapasitesi ve Night Vision'la segmentinde tek 1.5 lt BlueHDi dizel motora sahip Peugeot SUV 5008, 150 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatlarıyla sunuluyor. Hatchback segmentinin özgün tasarımlı sportif modeli Peugeot 208'i tercih edenler, 80 bin TL için 12 ay vadeli yüzde 1,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.

Maksimum sürüş keyfini standart olarak sunan, sedan sınıfının dikkat çeken temsilcisi Peugeot 508, 150 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi­ seçenekleriyle tercih edilebiliyor. BlueHDi dizel motoru ve 8 ileri tam otomatik EAT8 şanzımanıyla yüksek konfor ve verimlilik sunan, SUV görünümlü tasarımı ve teknolojisiyle de sınıfının çok yönlü aracı Peugeot Rifter'a da 100 bin TL için 12 ay yüzde 1,99 faizli kredi imkanlarıyla sahip olunabiliyor.