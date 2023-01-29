Peugeot Retromobile 2023'de 4 Serisi ile sahne alıyor

Peugeot, Retromobile 2023’de Peugeot 401’den Peugeot 408’e kadar uzanan “4 Serisine” retrospektif bir bakış sergiliyor.

Peugeot, Retromobile 2023'de Peugeot 401'den Peugeot 408'e kadar uzanan "4 Serisine" retrospektif bir bakış sergiliyor.

Tasarımlarıyla, yenilikleriyle ve performanslarıyla markanın 90 yılı aşkın geçmişine damgasını vuran modellere ek olarak Peugeot 205'in 40. doğum günü kutlamalarına da başlanıyor.

Markanın köklü otomobil tasarım geleneğinden ilham alan Peugeot 408, 90 yılı aşkın süredir stil ve yeniliklerin öncülerinden "4" uzantılı serinin en yenisi olarak dikkat çekiyor.

Peugeot 408'in tasarımcıları ve mühendisleri, 20. yüzyılın başından bu yana yedi kuşak boyunca "4 Serisi" geliştirilirken uygulanan yenilikçi yaklaşım ve çözümleri uygulamaya devam ettiler ve seleflerinden devraldıkları meşaleyi gelecek nesillere aktardılar. Tüm bu köklü geçmişi hatırlatan Yeni 408, 1-5 Şubat tarihleri arasında Fransa'nın Paris kentindeki Parc des Expositions de la Porte de Versailles'da düzenlenen Retromobile 2023'de sahne almaya hazırlanıyor.

Retromobile 2023'de "4 Serisi" ailesine ait altı farklı simgesel modele ek olarak 2023 yılında 40. doğum günü kutlanan 205'in 1991 model 205 GTI Griffe'i ve 1934 yılına ait PEUGEOT P 515 Dünya Rekorları motosikleti sergileniyor.

Retromobile 2023'de sergilenecek simgesel modeller

Peugeot 401: 1934-1935'te yollara çıkan PEUGEOT 401 Sedan, "4 Serisi"nin başladığı ilk model. Otomobilin bağımsız ön aksı önemli yenilikleri arasındaydı. Ayrıca ilk seri üretim coupé-cabrio olan 1935 Peugeot 401 Eclipse de otomotiv tarihine damgasını vurdu.

Peugeot 402: 1938-1942 yılları arasında yenilikçi özellikleriyle ünlendi. Tasarımı ve aynı zamanda aerodinamiği iyileştirmek için ızgaranın arkasına gizlenen farlar dikkat çekiciydi.

Peugeot 403 Cabriolet: 1956 ile 1961 yılları arasında üretilen cabrio versiyonu, Komiser Columbo ile ünlendi. 403 ailesinin Saloon (Sedan), Station, Van ve Pick-up gibi birçok gövde tipinden sadece biri olarak büyük bir ticari başarı yakaladı.

Peugeot 404 Coupe: 1962-1968 arasında üretilen, Peugeot ile Pininfarina iş birliğinin zirvelerinden, Latin güzelliğini yansıtan bir otomobildi.

Peugeot 405

Peugeot 405 Mi16 Le Mans: Markanın 1993 Le Mans 24 Saat yarışındaki zaferini kutlamak için hazırlanan efsanevi 405 Mi16 modelinin özel bir serisi olan bu üretimlerde standart Mi16 ile aynı 2.0 litrelik 16 supaplı 160 beygirlik motor kullanıyordu. Ayrıca deri/alkantara döşeme ve 15 inçlik alaşım jantlar gibi donanımlara sahipti.

Peugeot 205 GTI 1.9 Griffe: 2023 yılında 40. doğum günü kutlanan 205, ilk olarak 24 Şubat 1983'te Aventure Peugeot'da lanse edildi. Markanın efsane modeli 205'i anmak için 2023 yılı boyunca bir dizi kutlama yapılacak. Kutlamalar Retromobile 2023 ile başlıyor. Retromobile 2023'de sergilenecek model ise 1.9 litre, 130 beygir gücünde motorla donatılan özel seri 1991 model 205 GTI Griffe.

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