Peugeot, en fazla satılan modeli 3008'i tamamen yeni bir elektrikli fastback SUV ile değiştiriyor

Peugeot, popüler modeli 3008'in yeni neslini tanıtarak tamamen elektrikli bir döneme geçiyor. Yeni E-3008, üstün menzil, hızlı şarj süresi ve bağlantılı hizmetler gibi önemli özellikler sunuyor. Şubat 2024'ten itibaren Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.

Peugeot, en fazla satılan modeli 3008'i tamamen yeni, ileri seviye elektrikli fastback SUV ile değiştirerek bir üst seviyeye geçiyor.

Peugeot açıklamasına göre, marka, ürün yelpazesi içindeki popüler modeli 3008'in yeni neslini tanıttı. Mevcut 3008, son 7 yılda 130 ülkede 1 milyon 320 binin üzerinde müşteriye ulaşan, markanın en çok satan modellerden biri olarak başarıyla tacını devretmeye hazırlanıyor. Yeni E-3008 ile Peugeot, tamamen yeni bir döneme giriyor.

Peugeot, 2025 yılı itibarıyla ürün gamını tamamen elektrikli motor seçeneğiyle sunmayı taahhüt ediyor. Ayrıca, markanın Avrupa'daki satışlarının tamamının 2030 yılına kadar elektrikli olması planlanıyor. Peugeot E-3008, Stellantis'in, markayı bir üst seviyeye taşıyan yeni STLA Medium platformunu kullanan ilk model olma özelliğini de taşıyor. Yenilikçi platform, müşterilere sınıfının en iyi performansını sunmak üzere tasarlandı. 700 kilometreye kadar üstün menzil, 30 dakikaya varan şarj süresi, sürüş keyfi, performans, verimlilik ve "Seyahat Planlayıcı", "Akıllı Şarj", "Araçtan Şarj", "Tak ve Şarj Et" ve "İnternet Üzerinden Kablosuz Güncellemeler" gibi bağlantılı hizmetler ve işlevler gibi önemli ek faydalar da sağlıyor.

Şubat 2024'ten itibaren Avrupa pazarlarında satışa sunulacak

Yeni Peugeot E-3008, sadece Fransa'daki Sochaux fabrikasında üretilecek ve Şubat 2024'ten itibaren kademeli olarak Avrupa pazarlarında satışa sunulacak.

"Allure" ve "GT" olmak üzere iki donanım seviyesiyle sade ürün gamıyla sunulacak ve bunlar için 3 farklı ek opsiyon paketi olacak. Bunun dışında 3 adet tamamen elektrikli motor seçeneği (210 Hp, 230 HP Uzun Menzil ve 320 HP Çift Motorlu 4 tekerlekten çekiş) olacak.

Pazara bağlı olarak hibrit motor seçeneği de sunulacak.

"Peugeot'yu yeni bir döneme taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Peugeot Üst Yöneticisi (CEO) Linda Jackson, yeni E-3008 fastback SUV'un pazara sunulmasının, Peugeot'nun tasarım, sürüş keyfi ve verimlilik açısından yeni standartlar belirleyen, tamamen elektrikli, göz alıcı bir markaya doğru dönüşümünde önemli bir adım olduğunu belirterek, "Dış tasarımı, Peugeot Panoramic i-Cockpit, sürüş keyfi ve benzersiz elektrik performansıyla, pazardaki en geniş ana akım elektrikli araç ürün gamını sunan Fransız markası olarak Peugeot'yu yeni bir döneme taşıyor." ifadesini kullandı.

Peugeot Tasarım Müdürü Matthias Hossann ise "Yeni E-3008, Peugeot'nun yaratıcılığını ve cesur yaklaşımını bir araya getiriyor, tüm marka değerlerimizi bünyesinde barındırıyor. 3008'i yeniden ortaya çıkarmak, modern tasarımı ileriye taşımak, dinamik tasarımı fastback siluet ile optimum verimlilikle buluşturmak ve yeni Peugeot Panoramic i-Cockpit ile yenilikçi olmak anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Peugeot Ürün Müdürü Jerome Micheron da "Önceki 3008'in başarısını ve bize güvenen müşterilerimizi göz önüne aldığımızda, cesur olmamız gerekiyordu. Yeni E-3008 ile Peugeot, hem tasarım hem de elektrifikasyon açısından yeni bir döneme giriyor. E-3008, talepkar ve hızlı hareket eden müşteriler için tasarlandı." görüşünü aktardı.