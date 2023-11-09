Peugeot E-Rifter: Elektrikli hafif ticari araç pazarına yeni bir oyuncu

Hafif ticari sınıfı da elektriklenme hareketlerinden nasibini alıyor. Bu bağlamda ilk olarak elektrikli Renault Kangoo modelinin ardından yeni bir oyuncu daha sahnede. Fransız Peugeot'un sevilen modeli Rifter elektriklenerek yeniden sahneye çıktı. Elektrikli E-Rifter hafif ticari pazarında Kangoo E-Tech modeline rakip olmaya geliyor. İşte Peugeot E-Rifter ve detayları…

Sevilen Rifter modeli elektriklendi: İşte Peugeot E-Rifter!

Fransız markalarında son dönemlerde elektriklenme hamleleri hız kazanmış durumda. Bugünlerdeyse peş peşe elektrikli hafif ticari modelleri hakkında bilgiler geliyor. Fransız Peugeot'ta yeni elektrikli hafif ticari modeli E-Rifter'ı tanıttı. Sevilen Rifter modelinin elektrikli hali olan E-Rifter hafif ticari pazarındaki elektrikli model sayısını arttırmaya geliyor.

Yeni E-Rifter 100 kW (136 HP) maksimum güç ve 270 Nm tork sunuyor. Maksimum hızı 135 km/s olarak sınırlandırılan E-Rifter'ın 0'dan 100 km/s hıza ulaşma süresi ise 11,2 saniye. Ayrıca otomobil 136 Hp güç verimliliğini korurken 320 kilometreye varan menzil imkanını da sunuyor. Rejeneratif fren sistemine sahip olan otomobil verimlilik açısından 3 farklı sürüş modunu da kullanıcılarına sunuyor.

En yüksek menzil seviyesine ulaşmak için "ECO", maksimum güç için "Power" ve "Normal" modlarına sahip olan otomobil şehir içi ve şehir dışı kullanımlarında yaşanabilecek senaryolar için hazırlanmış. Bu sayede otomobilin maksimum menzil ile kullanıcılarına hizmet vermesi sağlanıyor.

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Tasarım konusunda içten yanmalı motora sahip olan Rifter modeline göre daha sportif bir yapıya sahip olan E-Rifter aslında markanın yeni nesil tasarım diline uyuyor. E-Rifter bu yenilenen tasarımı sayesinde hem gündelik hem de iş amaçlı kullanımlara olanak sağlıyor. Son olarak Peugeot E-Rifter sahip olduğu ısı pompası sayesinde menzili optimize ederken bir yandan da yolcu konforunda artış sağlıyor.