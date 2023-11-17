Peugeot E-308 Türkiye'de Satışa Sunuldu

Peugeot'nun kompakt hatchback sınıfındaki modeli 308'in, tamamen elektrikli versiyonu E-308, kasım itibarıyla Türkiye'de satışa sunuldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Peugeot, Kasım 2023 itibarıyla, 1 milyon 565 bin TL'lik fiyatla Türkiye'de satışa sunduğu yeni Peugeot E-308 ile elektrikli model çeşitliliğini artırıyor.

Peugeot 3D i-Cockpit ile donatılmış üst düzey iç mekanı, 156 HP'lik elektrikli motorunun sağladığı performansa eşlik eden 0 emisyonlu sürüş özellikleri ve 400 kilometrenin üzerine (WLTP) ulaşabilen menziliyle yeni Peugeot E-308, kompakt hatchback segmentinde markanın iddiasını yükseltiyor.

Yeni Peugeot E-308, anlık hızlanma tepkileri sağlayan 115 kW (156 HP) güç ve ilk hareket anından itibaren 270 Nm tork değerine sahip yeni, tamamen elektrikli bir motorla satışa sunuluyor. Yeni motor sayesinde E-308, sessiz, titreşimsiz ve CO2 emisyonu olmayan bir sürüş sunuyor.

Peugeot E-308'deki ısı pompası, menzili optimize ederken, elektrikli motorlara özgü, anlık tepki ile yüksek performans seviyesini koruyor. Yeni nesil bir teknolojiye sahip, 54 kWsa yüksek voltajlı (51 kWsa kullanım) bir batarya kullanılıyor.

E-308'deki Lityum İyon batarya, 375 volt ile çalışıyor ve WLTP protokolüne göre, şehir içinde 510-525 kilometre, birleşik olarak da 410-413 kilometre arasında menzil sağlıyor. 0-100 kilometre/saniye hızlanması 10,5 saniye olan E-308'in maksimum hızı 170 kilometre/saniye.

Elektrikli kompakt sınıfta verimlilik referansı

Verimlilik, yeni Peugeot E-308 mühendisleri için en temel odaklandıkları konuydu. Motor, akü, aerodinami, ağırlık optimizasyonu ve A sınıfı lastiklerin kullanılması gibi, sürtünme kayıplarının azaltılması yönünde son derece hassas ve detaylı süreçler, enerji tüketiminin önemli oranda düşürülmesini sağladı.

Sonuçta elde edilen 100 kilometrede 15,1 kWsa tüketim değeri, C segmentindeki tamamen elektrikli araçlar arasında yeni bir standart anlamına geliyor. Ayrıca, enerji tüketimini mümkün olduğunca etkin bir şekilde yönetmek için sürücü kendi sürüş modunu, "Eco", "Normal" ve "Sport" gibi 3 ayrı şekilde seçebiliyor.

Bunlara ek olarak "Fren" modu sayesinde, enerji geri kazanımını optimize etmek için gaz pedalı bırakıldığında yavaşlama artırabiliyor, tek pedallı sürüş gerçekleştirebiliyor.

Entegre üç fazlı şarj cihazı standart olarak sunuluyor ve 11 kW güç değerine sahip. Şarj soketi tüm şarj modları ile uyumlu. Batarya, 100kW'lık hızlı bir şarj noktasında 30 dakikadan daha kısa bir sürede sıfırdan yüzde 80'e kadar şarj edilebiliyor. Wallbox ile şarj süresi ise 0'dan yüzde 80'e 5 saatte tamamlanıyor.

Yeni Peugeot E-308, sürücüyü sakin ve güvenli sürüşe teşvik etmek üzere, güvenli takip mesafesini koruyan Dur-Kalk Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, 75 metreye kadar algılayabilen uzun menzilli Kör Kokta Uyarı Sistemi, geri manevralarda hayatı kolaylaştıran Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi gibi, yeni nesil sürüş yardımcıları ile destekliyor.

Tasarımıyla duygulara hitap ediyor

Yeni Peugeot E-308'in tasarımı, hem Peugeot DNA'sına hem de dinamik ve üst sınıf dünyasına dayanıyor. Uzun ön kaput, silueti güzelleştirirken, markanın yeni logosu, ızgaranın ortasında sergileniyor. Mimarinin genel optimizasyonu, iç mekan ferahlığına katkı sağlıyor.

Yeni 18 inçlik alüminyum alaşım jantlar, 225/45 R18 ölçüsündeki lastiklerle çevreleniyor ve yeni Peugeot E-308 için özel olarak geliştirildi. Bu jantlar, özellikle aerodinamik verimliliği ve performansı optimize etmek için tasarlandı.

Heyecan verici iç mekan

Yeni Peugeot E-308, sürücü ve yolcular için kabin içindeki yaşamı daha da keyifli hale getiren yeni nesil Peugeot i-Cockpit ile donatılıyor. Isıtma özelliğine sahip kompakt direksiyon simidi sürüş keyfini destekliyor ve üstün sürüş çevikliği sağlıyor.

Üç boyutlu, dijital ve yükseltilmiş ön gösterge paneli kişiselleştirilebiliyor. 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı, bilgi-eğlence sistemi ve diğer araç işlevlerini gözleri yoldan ayırmadan yönetme olanağı sunuyor.

Yeni Peugeot E-308 ayrıca, açılır cam tavan, akıllı telefon bölmesi, alüminyum alaşımlı spor direksiyon pedalları, alcantara yarı deri kumaş döşeme, adamite yeşili dikişli koltuklar, ısıtmalı ön koltuklar, ön koltuklar arası kol dayama & bardaklık, elektrikli el freni, çerçevesiz elektrokrom dikiz aynası, 2. sıra havalandırma ve siyah iç tavan kaplaması standart olarak sunuluyor.