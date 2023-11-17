Peugeot'un yeni elektrikli otomobili olan E-308 modelinin Türkiye fiyatı ve özellikleri açıklandı. Kasım 2023'te Türkiye pazarına sunulacak olan araç, Peugeot'nun kompakt hatchback segmentindeki iddiasını güçlendirmeyi hedefliyor.

Peugeot'un yeni elektrikli otomobili olan E-308 modelinin merakla beklenen Türkiye fiyatı belli oldu. Kasım 2023'te Türkiye pazarına sunulacak olan bu araç, Peugeot'nun kompakt hatchback segmentindeki iddiasını daha da güçlendirmeyi amaçlıyor. İşte Peugeot E-308 özellikleri ve fiyatı…

Peugeot E-308 Türkiye'de satışa çıkıyor!

Peugeot E-308 özellikleri ve fiyatı

Peugeot, Türkiye pazarında satışa sunacağı elektrikli modeli E-308'i duyurdu. Aracın Türkiye fiyatı ve özellikleriyle ilgili bilgiler paylaşıldı. Kasım 2023 itibarıyla Türkiye'de satışa sunulacak olan Peugeot E-308, 1 milyon 565 bin TL'lik fiyatla satışa çıkacak.

Yeni Peugeot E-308, 115 kW (156 HP) güç üreten ve WLTP Birleşik testine göre 400 km'nin üzerinde menzile sahip bir elektrikli motora sahip. CO2 emisyonu olmayan ve sessiz bir sürüş sunan bu motor, 270 Nm tork üretiyor.

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Yüksek voltajlı (51 kWsa kullanım) yeni nesil Lityum İyon batarya, 375 volt ile çalışarak şehir içinde 510-525 km, birleşik olarak da 410-416 km menzil sunuyor. E-308'in hızlanması 0'dan 100 km/s'ye 10.5 saniye sürerken, maksimum hızı 170 km/s'ye ulaşıyor. Ek olarak, enerji tüketimini minimumda tutarak 100 km'de sadece 15,1 kWsa enerji tüketimiyle, verimlilik konusunda önemli bir başarıya imza atıyor.

Sürücüler ise "ECO", "NORMAL" ve "SPORT" olmak üzere üç farklı sürüş modu arasından seçim yapabilirler. Ayrıca, "FREN" modu sayesinde enerji geri kazanımını optimize edebilir ve tek pedallı sürüş deneyimini yaşayabilirler.

Entegre üç fazlı şarj cihazı 11 kW güç değerine sahip ve bu şarj soketi tüm modlarla uyumlu. Hızlı şarj noktasında sıfırdan yüzde 80'e kadar şarj etmek sadece 30 dakika sürerken, Wallbox ile şarj süresi 0'dan yüzde 80'e 5 saate sürüyor.

Araçta yer alan Dur-Kalk Fonksiyonlu Adaptif Cruise Control, Kör Nokta Uyarı Sistemi ve Geri Manevra Trafik Uyarı Sistemi gibi teknolojiler güvenli bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca markanın yeni logosunun kattığı dinamik hava, yeni nesil i-Cockpit ve 10 inçlik dokunmatik multimedya ekranı gibi birçok yenilik de aracı yeni bir seviyeye taşıyor.