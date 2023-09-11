Peugeot, E-3008'in tanıtım tarihini açıkladı
Peugeot, tamamen elektrikli E-3008 modelinin tanıtımını 12 Eylül'de yapacak. Elektrikli ve fastback SUV tasarıma sahip olan E-3008, markanın ileri teknolojiye sahip fabrikasında üretilecek.
Geçtiğimiz günlerde tamamen elektrikli E-3008'in ilk görüntülerini paylaşan Peugeot, modelin örtüsünü 12 Eylül'de kaldırmaya hazırlanıyor.
Elektrikli ve fastback SUV tasarımına sahip E-3008, markanın Fransa'daki ileri teknolojiye sahip Sochaux Fabrikası'nda, Next Level (Sonraki Seviye) sloganıyla üretilecek.
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Kaynak: Carmedya.com / Otomobil