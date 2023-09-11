Peugeot, E-3008'in tanıtım tarihini açıkladı

Peugeot, tamamen elektrikli E-3008 modelinin tanıtımını 12 Eylül'de yapacak. Elektrikli ve fastback SUV tasarıma sahip olan E-3008, markanın ileri teknolojiye sahip fabrikasında üretilecek.