PEUGEOT E-208: Yeniliklerle daha da iddialı!

2022 yılında Fransa'da tüm elektrikli otomobil segmentlerinde ve Avrupa'nın B segmentinde en çok tercih edilen PEUGEOT E-208, son dönemde geçirdiği yeniliklerle daha da iddialı bir konuma geldi. İlk kez 2019'da yollara çıkan bu model, 2021 sonunda yapılan iyileştirmelerle menzilini %6,5 artırarak 22 km daha fazla yol kat edebilir hale geldi. PEUGEOT E-208 test sürüşü ve ilk inceleme sizlerle.

2022 yılında Fransa'da tüm elektrikli otomobil segmentlerinde ve Avrupa'nın B segmentinde en çok tercih edilen PEUGEOT E-208, son dönemde geçirdiği yeniliklerle daha da iddialı bir konuma geldi. İlk kez 2019'da yollara çıkan bu model, 2021 sonunda yapılan iyileştirmelerle menzilini %6,5 artırarak 22 km daha fazla yol kat edebilir hale geldi. PEUGEOT E-208 test sürüşü ve ilk inceleme sizlerle.

PEUGEOT E-208 test sürüşü ve ilk inceleme!

2023'te ise yeni teknolojik gelişmeler sayesinde menzili %10,5 daha artarak yaklaşık 38 km uzadı ve tam şarjla 400 km üzeri bir menzile ulaştı. 2024'ün ilk çeyreğinde Türkiye'de piyasaya sürülecek olan yeni PEUGEOT E-208, PEUGEOT E-308'in elektrikli motorunu alarak gücünü 100 kW/136 Hp'den 115 kW/156 Hp'ye çıkardı ve %15 oranında güç artışı sağladı. Ortalama enerji tüketimi ise sadece 12 kWs'e düşürülerek verimlilik açısından önemli bir gelişme kaydedildi.

2019'dan bu yana 110.000'den fazla üretilen PEUGEOT 208, başlangıçtan itibaren tamamen elektrikli E-208 seçeneğini de sunuyor. Avrupa'daki elektrikli B segmenti satış liderliği ve Fransa'daki tüm segmentlerde elektrikli araçlar arasındaki liderliği ile dikkat çeken E-208, yeni versiyonuyla daha fazla menzil ve daha iyi enerji tüketimi sunuyor. Yeni elektrikli motor, 136 Hp'den 156 Hp'ye çıkarılarak 20 HP ek güç sağlıyor. Yenilenen E-208, elektrikli modellere özgü tasarım unsurlarıyla da dikkat çekiyor.

Yeni PEUGEOT E-208, PEUGEOT E-308'in elektrikli güç aktarma sistemleriyle donatılarak %10,5 daha fazla menzil sunuyor ve WLTP döngüsünde 400 km'ye varan bir sürüş menzili hedefliyor. Yeni versiyon, 115 kW/156 HP güç ve 260 Nm tork üreten yeni motoru, titreşim ve gürültüsüz bir sürüş deneyimi, ve 51 kWsa brüt kapasiteli daha verimli bir yüksek voltajlı batarya ile geliyor.

2021'deki ilk optimizasyonla, 22 km daha fazla menzil sağlayarak 362 km'ye ulaşan E-208, artık %17,65 daha fazla menzil ve %15 daha az enerji tüketimi avantajı sunuyor. İlk geliştirmeler arasında, enerji verimliliğini artıran ısı pompası, "A+" sınıfı lastikler ve şanzıman oranının yeniden ayarlanması yer alıyor.

Yeni PEUGEOT E-208, günlük kullanım için ideal bir elektrikli otomobil olarak tasarlandı. Standart olarak 7,4 kW ve isteğe bağlı olarak 11 kW'lık şarj cihazları ile donatılmış olan araç, 100 kW'lık genel şarj noktalarında 25 dakikada %20'den %80'e kadar şarj olabiliyor. Sürücüler, üç farklı sürüş modu ve enerji geri kazanımını artıran "FREN" modu arasından seçim yapabiliyor.