Peugeot e-208 gelmeden menzil artırdı

2022’de Fransa’nın tüm segmentlerinde, Avrupa’daysa B segmentinde en fazla tercih edilen elektrikli otomobil olan Peugeot e-208 yine menzil yükseltti.

2022'de Fransa'nın tüm segmentlerinde, Avrupa'daysa B segmentinde en fazla tercih edilen elektrikli otomobil olan Peugeot e-208 yine menzil yükseltti.

Model, 2021'in sonunda yapılan optimizasyonla yüzde 6,5 (+22 km) artırılan menziline şimdi de yeni teknolojilerin kullanılmasıyla yüzde 10,5 daha fazlasını (Yaklaşık 38 km) ekleyerek 400 km'lik menzile ulaşıyor. 2023'te yollara çıkacak olan e-208, e-308'in elektrik motorunu da sunmaya başlıyor.

Peugeot e-208'in maksimum gücü 100 kW/136 HP'den 115 kW/156 HP'ye, yüzde 15 oranında artıyor. Verimlilik noktasında kaydedilen gelişmelerle ortalama enerji tüketimi sadece 12 kWs'e düşürülüyor.

Bünyesinde birçok teknolojik ekipman barındıran ve tasarımıyla da 2019'dan günümüze 110 bin adetten fazla üretilen 208, iç mekanındaki kompakt direksiyon simidini de barındıran i-cockpit sayesinde eğlenceli bir sürüş yaşatıyor. Farklı sürüş deneyiminde, 2022'nin başından itibaren tamamen elektrikli e-208 seçeneği de sunularak, Avrupa'daki elektrikli B segmenti satış liderliği ve Fransa'da tüm segmentlerdeki elektrikli araçlar arasında liderlik yakalandı.

Menzil 400 km'ye uzatılıyor

Peugeot e-208, 2023 yılında e-308'in yeni güç-aktarma sistemleriyle yollara çıkacak. Böylece 38 km'ye kadar yani yüzde 10,5 daha fazla menzil sunacak. Modelin WLTP döngüsünde 400 km'ye kadar elektrikli sürüş menzili sağlanması hedefleniyor. Tamamen elektrikli e-208'in yeni versiyonu bir dizi yenilikle birlikte gelecek.

• 115 kW/156 HP ile ek 15 kW/20 HP güç ve ilk hareket anından itibaren 260 Nm tork üreten yeni motor. Böylece titreşim, gürültü, vites değiştirme, koku ve CO2 emisyonu olmadan daha da fazla sürüş keyfi sunuyor.

• 51 kWsa (48,1 kWsa kullanıma hazır) brüt kapasiteye sahip ve 400 volt ile çalışan yeni, daha verimli yüksek voltajlı batarya.

Bu yeni güç-aktarma sistemi ile e-208 için tasarımcılar optimum verimlilik hedefledi. Tüm bu gelişmeler 100 km'de yaklaşık 12 kWsa gibi oldukça düşük bir ortalama enerji tüketimini mümkün kılıyor.

2021'deki ilk optimizasyonun avantajları geliştirildi

Peugeot e-208, 2021'in sonunda verimliliği artırmayı amaçlayan teknolojik gelişmelerden yararlanmıştı. Bu, 362 km'ye kadar WLTP menzili sunmasını sağladı. Yani 2019'un sonunda pazara sunulan ilk versiyondan 22 km daha fazla menzil. Peugeot e-208 ilk lansman gününden bu yana ve birbirini takip eden iki gelişme sayesinde yüzde 17,65 daha fazla menzil ve yüzde 15 daha az enerji tüketim avantajı sunuyor. Optimizasyonun ilk aşaması, yeni e-208'de bir dizi ek geliştirmeyi hayata geçirdi.

• Ön camın üstüne monte edilen bir nem sensörü ile birleştirilen ısı pompası, ısıtma ve klimanın enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarıyor. Sensör tarafından iletilen bilgiler, yolcu kabinindeki hava sirkülasyonunu daha doğru bir şekilde kontrol etmeyi ve aracın içindeki sıcaklığı ısıtırken ve korurken bataryada bulunan enerji miktarını korumayı mümkün kılıyor.

• Sürtünmeyi azaltarak enerji kaybını en aza indiren "A+" sınıfı lastikler.

• Karayolu ve otoyol kullanımlarında menzili artıran şanzıman oranı.

Bu ilk geliştirmenin etkisi, özellikle düşük dış sıcaklıklarda kendini gösteriyor. Ayrıca kaydedilen gelişme, WLTP döngüsündeki menzil artışı dışında, müşteri kullanımı için de önemli faydalar sağlıyor. Buna, 0 derece civarında sıcaklıklarda şehir içi trafiğinde 40 km menzil kazanımı da dahil.

Günlük kullanıma uygun elektrikli otomobil

Peugeot e-208'de tüm kullanımlara ve tüm şarj çözümlerine uygun iki tip entegre şarj cihazı bulunuyor. Standart olarak tek fazlı 7,4 kW şarj cihazı ve isteğe bağlı olarak üç fazlı 11 kW şarj cihazı bulunmakta. Model bunun dışında hızlı şarj özelliğine de sahip. 100 kW'lık genel şarj noktasında 25 dakikadan daha kısa bir sürede yüzde 20'den yüzde 80'e şarj mümkün. Sürücü, orta konsoldaki bir düğme üzerinden menzili veya performansı artırmak için mevcut üç sürüş modundan (ECO, NORMAL ve SPOR) birini seçebiliyor. Kullanıcı, vites seçim panelindeki başka bir düğme ile "FREN" modunu etkinleştirerek, gaz pedalından ayağını kaldırdığında yavaşlamayı arttırarak enerji geri kazanımını arttırabiliyor.