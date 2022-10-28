Peugeot 9X8 pilotu Nico Müller oldu

Team Peugeot Totalenergies, Haziran 2023’de yüzüncü yılı yapılacak 24 saat Le Mans da dahil olmak üzere, 2023’teki FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası’na (FIA WEC) Peugeot 9X8 ile katılıyor.

Team Peugeot Totalenergies, Haziran 2023'de yüzüncü yılı yapılacak 24 saat Le Mans da dahil olmak üzere, 2023'teki FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'na (FIA WEC) Peugeot 9X8 ile katılıyor.

Dünyanın en prestijli motorsporları etkinliklerinden biri olan bu seri kapsamında Nico Müller, 9X8'in test ve geliştirme programında çalışmak üzere ekibe katıldı.

Nico Müller'in karting ile başlayan motorsporları kariyeri, tek kişilik araçlar, DTM, Formula E ve Dayanıklılık Yarışları ile günümüze ulaştı. Loic Duval ve Jean-Eric Vergne başta olmak üzere şu anki pilotlar dışında takımın teknik ekip üyelerini de zaten tanıdığını dile getiren pilot, yeni takımına hızla uyum sağlayabileceğini belirtti.

Nico Müller

"Bu maceranın bir parçası olmaktan ve 2023'te Team Peugeot Totalenergies ile FIA WEC'de yarışma olasılığından dolayı heyecan duyuyorum" sözleriyle değerlendirmesine başlayan 30 yaşındaki Nico Müller; "Pilotluk kariyerimde tamamen yeni bir sayfa açarken Le Mans'da ve Dayanıklılık Yarışları'nda böylesine şanlı bir tarihe sahip bir üreticiye katılmak, özellikle sporun yeni düzenlemeleri ve yoğun rekabet ortamı göz önüne alındığında benim için muazzam bir fırsat. Profesyonel olarak, son derece heyecan verici bir meydan okuma ve her bir pilot için rüya niteliğinde bir fırsat. Dayanıklılık Yarışları'na ve Le Mans'a 2007 yılında ilgi duymaya başladım. Peugeot'nun çok güçlü otomobiller üretme yeteneğinden fazlasıyla etkilendiğimi söylemeliyim" açıklamasını yaptı.

Müller ayrıca; "Peugeot 9X8, benim gözümde şampiyonadaki en çarpıcı Hypercar. Ayrıca bir Peugeot olarak diğer araçlardan hemen ayrışıyor. 9X8, Fuji'de sergilediği performansla gerçek bir potansiyele sahip. Takıma ve aracın kazanma yeteneğine sonuna kadar güveniyorum" dedi.

Team Peugeot Totalenergies Direktörü Olivier Jansonnie ise; "Nico Müller, FIA WEC de dahil olmak üzere birçok seride önemli başarılara imza atmış yetenekli bir pilot. Bu yıl bir LMP2 prototipi kullandı ve Team Peugeot Totalenergies'in sürücülerinden beklediği hız ve istikrarı ortaya koydu. İyi bir takım yaklaşımına sahip ve Le Mans ile dünya şampiyonluğunu kazanmaya kendini tamamen adamış durumda" açıklamasında bulundu.